https://news.day.az/world/1155795.html Суровый учитель тряпкой смывал макияж у школьниц - ВИДЕО
Суровый учитель тряпкой смывал макияж у школьниц - ВИДЕО
В Сеть попало видео, на котором суровый учитель тряпкой смывал макияж у школьниц. Девочки нарушили правило школы - никакой косметики. Поступок преподавателя оценили неоднозначно. Некоторые посчитали, что он поступил правильно, ибо нет прощения нарушителям устава. А другие пользователи сказали, что учитель перестарался и не стоило устраивать показательное выступление, передает Day.Az со ссылкой на trinixy.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре