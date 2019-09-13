В Сеть попало видео, на котором суровый учитель тряпкой смывал макияж у школьниц. Девочки нарушили правило школы - никакой косметики. Поступок преподавателя оценили неоднозначно. Некоторые посчитали, что он поступил правильно, ибо нет прощения нарушителям устава. А другие пользователи сказали, что учитель перестарался и не стоило устраивать показательное выступление, передает Day.Az со ссылкой на trinixy.ru.

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