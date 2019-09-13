В Чехии на одной и трасс был замечен автомобиль "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Его засняли на видео. На кадрах запечатлено, как он обгоняет другие машины на автостраде.

Ролик был опубликован на сайте Daily Mail.

В настоящий момент полиция Чехии расследует данный инцидент.

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