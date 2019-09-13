https://news.day.az/world/1155918.html Лихач устроил гонки на авто "Формулы-1" на улице Праги - ВИДЕО
Лихач устроил гонки на авто "Формулы-1" на улице Праги - ВИДЕО
В Чехии на одной и трасс был замечен автомобиль "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Его засняли на видео. На кадрах запечатлено, как он обгоняет другие машины на автостраде.
Ролик был опубликован на сайте Daily Mail.
В настоящий момент полиция Чехии расследует данный инцидент.
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