https://news.day.az/world/1155951.html США расширили санкции против КНДР
США расширили санкции против КНДР
США вводят санкции против трех группировок хакеров из КНДР, которых считают ответственными за проведение кибератак. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры, - отмечается в документе. - Это хакерские группы "Lazarus Group'', ''Bluenoroff'' и "Andfriel".
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