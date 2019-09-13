Мужчина увидел на карте Google останки пропавшего 20 лет назад жителя Флориды. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

7 ноября 1997 года 40-летний Уильям Молдт (William Moldt) отдыхал в ночном клубе. Около 21:30 он позвонил своей девушке и предупредил, что скоро будет дома. Через полтора часа мужчина уехал, причем очевидцы утверждали, что он казался трезвым. С тех пор его больше не видели.

Спустя два десятилетия останки мужчины обнаружил бывший житель населенного пункта Гранд-Айл во Флориде. Он рассматривал Google Maps, заметил в пруду очертания утонувшего автомобиля и связался с человеком, который живет в этом месте сейчас.

Тот запустил над прудом дрон и подтвердил, что под водой находится машина. После этого он сообщил о находке в полицию. В отчете базы данных пропавших людей в США сказано, что "транспортное средство было отчетливо видно на изображениях со спутников Google Earth с 2007 года".

В полиции полагают, что Молдт не справился с управлением, съехал в пруд и утонул, но точную причину произошедшего установить невозможно.

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