Исчезнувшего 20 лет назад человека нашли на спутниковой карте
Мужчина увидел на карте Google останки пропавшего 20 лет назад жителя Флориды. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
7 ноября 1997 года 40-летний Уильям Молдт (William Moldt) отдыхал в ночном клубе. Около 21:30 он позвонил своей девушке и предупредил, что скоро будет дома. Через полтора часа мужчина уехал, причем очевидцы утверждали, что он казался трезвым. С тех пор его больше не видели.
Спустя два десятилетия останки мужчины обнаружил бывший житель населенного пункта Гранд-Айл во Флориде. Он рассматривал Google Maps, заметил в пруду очертания утонувшего автомобиля и связался с человеком, который живет в этом месте сейчас.
Тот запустил над прудом дрон и подтвердил, что под водой находится машина. После этого он сообщил о находке в полицию. В отчете базы данных пропавших людей в США сказано, что "транспортное средство было отчетливо видно на изображениях со спутников Google Earth с 2007 года".
В полиции полагают, что Молдт не справился с управлением, съехал в пруд и утонул, но точную причину произошедшего установить невозможно.
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