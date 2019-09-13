Главы минэнерго России и Ирана Александр Новак и Реза Ардаканиан в ходе телефонных переговоров обсудили двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, включая энергетику. Об этом сообщило российское министерство энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Как сопредседатели постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили широкий круг тем двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая энергетику", - отмечает ведомство.



"Считаем, что реализация решений по итогам июньского заседания межправкомиссии в Исфахане станет дополнительным импульсом к укреплению двустороннего сотрудничества между нашими странами и будет способствовать росту торгово-экономических показателей России и Ирана", - приводятся в сообщении слова Новака.



Заседание межправительственной комиссии России и Ирана по торгово-экономическому сотрудничеству прошло 18 июня в иранском городе Исфахан.



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