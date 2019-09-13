Американское министерство финансов потребовало от всех стран перестать покупать иранскую нефть. Об этом заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Противостоять терроризму - значит, не финансировать его, в том числе и не покупать иранскую нефть - и точка", - заявил Биллингсли, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.



Он пообещал продолжить "агрессивную" политику санкционного давления на Тегеран.



Как сообщалось ранее, Иран начал ранее третий этап отказа от обязательств по "Совместному всеобъемлющему плану действий" (СВПД, JCPOA). Тегеран запустит 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей, сообщили в МАГАТЭ.



США 8 мая 2018 г. в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против Тегерана санкции.



Иран посчитал действия США провокацией и нарушением условий СВПД. По мнению Тегерана, остальные участники СВПД - Германия, Франция, Британия, Китай и Россия - должны помочь решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в случае успеха вернуться к исполнению приостановленных обязательств.



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