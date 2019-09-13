https://news.day.az/world/1155992.html Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция обходится стране в 300 миллиардов долларов в год, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Нелегальная миграция стоит США ежегодно 300 миллиардов долларов. Для (продолжения такой ситуации) нет никаких оснований. Все идет к тому, чтобы эта цифра пошла на убыль", - написал Трамп в своем Twitter.
Трамп называет борьбу с нелегальной миграцией одним из главных приоритетов своей политики.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре