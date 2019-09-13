Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция обходится стране в 300 миллиардов долларов в год, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нелегальная миграция стоит США ежегодно 300 миллиардов долларов. Для (продолжения такой ситуации) нет никаких оснований. Все идет к тому, чтобы эта цифра пошла на убыль", - написал Трамп в своем Twitter.

Трамп называет борьбу с нелегальной миграцией одним из главных приоритетов своей политики.

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