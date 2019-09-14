https://news.day.az/world/1156032.html На предприятии Saudi Aramco произошел пожар - ВИДЕО
На предприятии Saudi Aramco произошел пожар - ВИДЕО
Пожар произошел на предприятии национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на месторождении Абкайк. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, в настоящее время огонь взят под контроль. Причины возгорания не известны.
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