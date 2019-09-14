В Китае прохожие сняли необычную картину - полураздетого мужчину, который изо всех сил пытался удержаться между двумя отвесными стенами многоэтажки.

Видно, выпав из окна, он сумел зацепиться руками и ногами за какую-то нишу. Завис так на время и, даже высвободив руки, он смог набрать спасателям, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В столь незавидном положении мужчина оказался по собственной воле. Местные СМИ уверены: это любовник, который спасался бегством. Но ничего хорошего из этого не вышло, мужчина всё же сорвался вниз.

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