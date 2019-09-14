https://news.day.az/world/1156141.html Момент уничтожения микроавтобуса дроном-камикадзе попал на камеры - ВИДЕО
Момент уничтожения микроавтобуса дроном-камикадзе попал на камеры - ВИДЕО
Уничтожение микроавтобуса дроном с воздуха попало на видео. Летающим камикадзе управляет оператор, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В ролике, опубликованном в Сети, видно, как расправивший крылья дрон устремляется к цели, причем съемка ведется не только с земли, но и с воздуха.
В результате аппарат наносит удар по микроавтобусу: раздается взрыв, после чего от транспорта отлетают обломки. Как уточняется в описании к видео, размах крыльев такого дрона составляет 1,6 метра, а скорость полета достигает 150 километров в час.
Видео было опубликовано на YouTube.
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