Лига арабских государств (ЛАГ) осудила нападение йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии с использованием беспилотников, передает РИА Новости.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, сообщившие, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.

"ЛАГ жестко осуждает атаку хуситов на месторождения в Саудовской Аравии... и считает это опасной эскалацией не только со стороны хуситов, но и тех, кто их поддерживает", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ЛАГ.

Согласно заявлению, организация считает, что решение об атаке принималось Тегераном, а хуситы, как "террористическая организация", реализуют повестку дня других стран.

ЛАГ поддерживает Саудовскую Аравию в ее действиях по противодействию хуситам, отмечается в релизе.

Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Иран отказаться от вмешательства во внутрийеменский конфликт, обвинив при этом повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в деградации ситуации в этой стране.

МИД Ирана ранее отвергал обвинения арабских стран в свой адрес в поставках ракет хуситам, заявляя, что оказывает повстанцам только моральную и политическую поддержку.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!