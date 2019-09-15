https://news.day.az/world/1156361.html Американка съела обручальное кольцо во сне
Американка съела обручальное кольцо во сне
Жительница американского штата Калифорния Дженна Эванс во сне случайно съела обручальное кольцо с бриллиантом. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, девушке ночью приснился кошмар. Во сне она увидела злоумышленников в поезде.
Сообщается, что тогда она невольно проглотила ювелирное изделие. Во сне она пыталась спасти его от преступников.
Как стало известно, утром девушка поняла, что случилось. Вместе с женихом она посетила медиков, которые извлекли кольцо из ее живота. Это сделал гастроэнтеролог.
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