Жительница американского штата Калифорния Дженна Эванс во сне случайно съела обручальное кольцо с бриллиантом. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, девушке ночью приснился кошмар. Во сне она увидела злоумышленников в поезде.

Сообщается, что тогда она невольно проглотила ювелирное изделие. Во сне она пыталась спасти его от преступников.

Как стало известно, утром девушка поняла, что случилось. Вместе с женихом она посетила медиков, которые извлекли кольцо из ее живота. Это сделал гастроэнтеролог.

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