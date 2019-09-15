Попытка испытать верность девушки, предпринятая жителем китайского города Чжэнчжоу, провинция Хэнань, закончилась тем, что обоих обвинили в смутьянстве, а человек, которого он нанял для проверки, попал за решетку. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Молодой человек нашел в интернете провокатора по имени Ян, оказывающего услуги по испытанию верности, предоставил ему информацию о своей девушке Сун, и попросил соблазнить ее. Таким образом он хотел убедиться, что она не станет ему изменять.

Ян начал общаться с Сун в мессенджере WeChat. После продолжительного разговора он предложил ей романтические отношения. Получив отказ, провокатор обиделся и принялся оскорблять девушку.

Только после этого Сун заинтересовалась тем, откуда Ян узнал ее телефон, адрес и номер паспорта. В ответ на ее вопросы тот соврал, что работал "интернет-полицейским" и обладает информацией не только о ней, но и о всех жителях города.

Сун выложила переписку в социальную сеть и отказалась удалять, несмотря на просьбы Яна, который все же признался, что его наняли для испытания верности. На ее скриншоты обратили внимание в правоохранительных органах и начали расследование.

В результате всех троих обвинили в том, что они участвуют в перебранках и сеют смуту. Ян был задержан, Сун и ее парень остаются на свободе.

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