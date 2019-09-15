https://news.day.az/world/1156402.html Ребенку засосало руку в бассейне в Москве
Ребенку засосало руку в бассейне в Москве
В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в одной из спортивных школ.
Пострадавшему мальчику 4 года, он получил перелом пальца.
В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.
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