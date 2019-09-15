В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в одной из спортивных школ.

Пострадавшему мальчику 4 года, он получил перелом пальца.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

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