https://news.day.az/world/1156534.html Автомобиль сделал сальто из-за кучи асфальтной крошки - ВИДЕО
Автомобиль сделал сальто из-за кучи асфальтной крошки - ВИДЕО
В Лениногорском районе Татарстана автомобиль наехал на кучу грунта и перевернулся. Момент аварии, попавший в объектив видеорегистратора, публикует паблик "Регион-116 | Казань" в соцсети "ВКонтакте".
На опубликованных кадрах видно, как автомобиль врезается в кучу асфальтной крошки и переворачивается в воздухе после столкновения, задев проезжающую по встречке машину, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Как уточняет местный портал "Бизнес Online", в результате инцидента пострадал водитель авто, наехавшего на кучу грунта.
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