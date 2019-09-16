Турецкие военнослужащие в провинции Хаккяри задержали раненого террориста ПКК.



Как передает BAKU.WS, военнослужащий турецкой армии после задержания женщины-террористки проявил о ней заботу, перевязав бинтом ее раненую руку, после чего дал ей возможность связаться по телефону с членами семьи, передает Day.Az.



Поступок турецкого военного вызвал большую симпатию у пользователей Сети.

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