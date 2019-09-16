Все мы видели луну на небе, но вот на луну, хаотически и бесконтрольно катающуюся по земле, смогли полюбоваться лишь жители города Лючжоу (Китай).

Сообщается, что воздушный шар в виде спутника Земли, диаметр которого составляет 2 метра, украшал один из местных баров, но, видимо, сотрудники недостаточно надёжно закрепили свою луну, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Из-за поднявшегося сильного ветра шар улетел и стал причиной довольно причудливого зрелища. Впрочем, через некоторое время сотрудник бара догнал непослушную луну, сдул её и убрал с улицы.

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