Пользователь Google Earth заявил, что обнаружил опрокинутый корабль в Антарктиде.

Видеозапись с находкой пользователь MrMBB333 опубликовал на видеохостинге YouTube на прошлой неделе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В ролике можно увидеть некий объект, который имеет сходство с корпусом корабля, который проглядывает из снежного пейзажа Антарктиды.

"Это похоже на опрокинутый корабль, будто подводная лодка или корабль", - заявил один из пользователей.

"В Антарктиде разбилось несколько кораблей", - сообщил другой.

С момента публикации ролик посмотрели свыше 373 000 раз.

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