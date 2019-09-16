https://news.day.az/world/1156691.html На картах Google Earth нашли таинственный корабль - ВИДЕО
На картах Google Earth нашли таинственный корабль - ВИДЕО
Пользователь Google Earth заявил, что обнаружил опрокинутый корабль в Антарктиде.
Видеозапись с находкой пользователь MrMBB333 опубликовал на видеохостинге YouTube на прошлой неделе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В ролике можно увидеть некий объект, который имеет сходство с корпусом корабля, который проглядывает из снежного пейзажа Антарктиды.
"Это похоже на опрокинутый корабль, будто подводная лодка или корабль", - заявил один из пользователей.
"В Антарктиде разбилось несколько кораблей", - сообщил другой.
С момента публикации ролик посмотрели свыше 373 000 раз.
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