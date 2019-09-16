Видео записал специалист в области информатики Алехандро Молла, пишет Daily Star. Парню не спалось из-за грома, и он решил заснять разбушевавшуюся природу. Но ему удалось запечатлеть не только тяжёлые тёмные тучи и вспышки молний, а нечто более интересное.

Когда Алехандро просматривал отснятый материал, он увидел, как между облаков петляет странный серебристый диск. Вскоре на его ролик обратило внимание местное издание Agencia6. Быстродвижущийся в ночном небе объект с видео впечатлил не только местных уфологов. Якобы НАСА тоже заинтересовалось кадрами и попросило испанские СМИ предоставить оригинальные файлы, передает Day.Az со ссылкой на yaplakal.com.

Однако не все поспешили поверить, что это инопланетные корабли прилетели для подзарядки. Некоторые пользователи предположили, что парень всего лишь запечатлел отблеск на оконном стекле.

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