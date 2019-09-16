https://news.day.az/world/1156741.html Пожарные использовали дрон для тушения огня в высотном здании - ВИДЕО
Пожарные использовали дрон для тушения огня в высотном здании - ВИДЕО
Кадры, снятые в Китае, показывают зрителям, какую неоценимую помощь могут оказать людям современные технологии, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Можно видеть, как в высотном здании пылает пожар, вот только борцам с огнём вовсе не нужно лезть ввысь, ведь достаточно всего лишь запустить дрон, который самостоятельно справится с возгоранием.
Правда, на кадрах мы видим не реальный несчастный случай, а учения, но такая практика наглядно показала, что беспилотники вполне могут использоваться для борьбы с трагедиями.
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