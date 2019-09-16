В Сети появилось видео падения парашюта с двумя туристами из России в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает DHA.

На кадрах видно, как парашют летит мимо пальм, в какой-то момент из-за сильного ветра обрывается трос. Местные жители прибегают на помощь к унесенным на берег туристам.

Ранее сообщалось, что россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!