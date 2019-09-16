https://news.day.az/world/1156795.html Жуткая трагедия в Турции: кадры смертельного падения парашюта с туристами - ВИДЕО
Жуткая трагедия в Турции: кадры смертельного падения парашюта с туристами - ВИДЕО
В Сети появилось видео падения парашюта с двумя туристами из России в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает DHA.
На кадрах видно, как парашют летит мимо пальм, в какой-то момент из-за сильного ветра обрывается трос. Местные жители прибегают на помощь к унесенным на берег туристам.
Ранее сообщалось, что россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте.
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