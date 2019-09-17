Жителя американского штата Флорида, снявшего жестокое видео с акулой, приговорили к десяти дням в тюрьме за участие в садистском развлечении, передает Day.Az со ссылкой на golos.ua.

Об этом сообщает издание Mail Online.

В 2017 году Роберт Бенак III из города Брадентон снял ролик, на котором видно, как лодка тянет за собой привязанную за хвост акулу. На фоне слышны голоса и смех нескольких мужчин. Видео опубликовал в Instagram охотник на акул Марк Квартино, и оно быстро стало вирусным. Кадры вызвали возмущение у рыболовов, защитников животных и даже губернатора Флориды. Квартино утверждает, что выложил ролик, чтобы продемонстрировать всем жестокость рыбаков.

Бенак пошел на сделку со следствием и признал вину, в результате суд назначил ему 10 дней тюремного заключения по обвинению в совершении тяжкого преступления с отягчающими обстоятельствами по отношению к животным. Наказание он может отбывать по выходным.

Также его оштрафовали на 2,5 тысячи долларов и приговорили к 250 часам общественных работ в приюте для животных. Американца лишили рыболовной лицензии на три года.

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