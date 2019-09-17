В Белебее неизвестный зверь загрыз десятки кроликов в одном из частных домов. Последствия происшествия снял на видео хозяин погибших животных. По словам мужчины, половина кроликов оказались задушены, другие же - вытащены из клеток, разорваны на части и буквально выпотрошены, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Ночью посетила нас чупакабра. Последствия смотрите сами - без комментариев. Просто кошмар", - говорит мужчина за кадром.

Инцидент произошел 11 сентября. При этом буквально за несколько дней до этого похожий случай произошел в башкирском Благовещенске, примерно в 160 километрах от Белебея. Там зверь растерзал 20 кур. Еще чуть раньше - 19 августа - все в том же Благовещенске таинственная "чупакабра" убила 15 кроликов, говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Пользователи соцсетей выдвигают разные предположения, кто же может стоять за этим. Одни винят бродячих собак, другие предполагают, что это могла сделать лиса или хорек.

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