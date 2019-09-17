В социальных сетях появилось видео с места, где женщина сбросила двух детей с моста в Москве, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ориентировочно в полночь 16 сентября в полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что у торгового центра "Некрасовка" на Покровской улице неадекватно себя ведет женщина. Выходя из маршрутки, она угрожала водителю ножом, а потом брызнула ему в лицо из баллончика.

Спустя некоторое время 28-летняя Дарья Г., с которой находились двое детей, начала бросаться с ними под проезжающие машины. После этого она сбросила своих детей с эстакады. Девочки 3-4 лет упали на землю примерно с 10-метровой высоты.

Прибывшие стражи порядка увидели подозреваемую. Она громко кричала и пыталась покончить с собой. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции. На допросе она не смогла ничего внятно объяснить. Она заявила полицейским, что дети хотели ее убить. На данный момент женщину поместили в психиатрическую больницу.

Пострадавшие дети были экстренно госпитализированы. У девочек закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, множественные ушибы, ссадины, гематомы.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух малолетних детей").

"Выясняются причины и обстоятельства, предшествовавшие указанным действиям. В рамках следствия будут назначены все необходимые экспертизы, в том числе направленные на оценку состояния здоровья женщины. Расследование продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!