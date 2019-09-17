https://news.day.az/world/1157022.html Молодая американка хотела убить 400 человек "забавы ради" - ВИДЕО
Полиция США задержала девушку, которая обещала устроить стрельбу в своей бывшей школе. 18-летняя Алексис Уилсон грозилась "убить забавы ради четыреста человек". При обыске в доме девушки нашли автомат и запас патронов. Купила она его недавно, и даже хвасталась видео, как умело из него стреляет, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Молодая американка хотела убить 400 человек "забавы ради" - ВИДЕО
Полиция США задержала девушку, которая обещала устроить стрельбу в своей бывшей школе. 18-летняя Алексис Уилсон грозилась "убить забавы ради четыреста человек". При обыске в доме девушки нашли автомат и запас патронов. Купила она его недавно, и даже хвасталась видео, как умело из него стреляет, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Известно, что с учебой у девушки были проблемы: ее исключили из школы за применение силы.
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