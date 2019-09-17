Пилоты морской авиации США встречались и перехватывали неопознанные летающие объекты, а видео, опубликованные в Сети, являются подлинными, заявили в американском военном ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как заявил изданию Popular Mechanics представитель ВМС США, данные воздушные объекты не были опознаны.

При этом в пресс-службе американского ведомства отметили, что на кадрах продемонстрированы только "необъяснимые воздушные явления", пишет "Российская газета".

Видео были сделаны в 2004 и 2015 годах. На них видны два летающих объекта, которые выполняли сложные маневры, не доступные существующей на земле технике. Они поднимались на высоту 24 тыс. метров, после чего резко снижались до 6 тыс. метров.

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