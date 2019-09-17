В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи. Об этом пишет The Irish Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отец Стефани Фарнан обнаружил дочь без сознания: позже выяснилось, что у нее началось внутримозговое кровоизлияние.
Чтобы спасти девушку, медикам надо было узнать, как давно она упала в обморок: как уточняет издание, противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.
Необходимую информацию брат Фарнан выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до прихода ее отца.
Врачи считают случившееся большой удачей.
"Мне повезло <...> Я не помню, что делала какие-либо фотографии в то утро", - заявила Фарнан.
Девушка также рассказала, что чувствует себя нормально, ей предстоит операция.
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