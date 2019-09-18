Отец троих детей Рик Хогг каждый год по традиции отправлялся с приятелями в поездку на мотоциклах из Техаса в Колорадо, США. Но в этот раз отдых едва не стоил ему жизни, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Рик петлял по скалистым узким тропинкам неподалёку от Крестед-Бьютт, пишет Fox31. На шлеме у блогера была закреплена камера, чтобы запечатлеть красоту окружающей местности. Но в итоге американец снял больше, чем планировал.

В какой-то момент Хогг потерял управление, сорвался вниз с обрыва высотой примерно 60-70 футов (18-21 м) и полетел вслед за мотоциклом в воду, находившуюся внизу. Но байкер оказался настоящим счастливчиком. Рик чудом остался жив и даже не получил серьёзных повреждений, только перепугался. Промокший насквозь, он сам поднялся на утёс, где его ждали друзья. А потом ещё с помощью других туристов вытащил из воды байк, чтобы не засорять окружающую среду. Роликом американец поделился на своём ютуб-канале.

"Я думал о своих детях. <...> Слишком много всего совпало, чтобы позволить мне выжить. Это действительно милость Божья, что я сейчас здесь" - подписал видео Рик Хогг.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!