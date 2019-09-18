Жителю индийского города Сагар (штат Мадхья-Прадеш) удалили роговую кератому, еще называемую "дьявольским" рогом, размером более десяти сантиметров. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, новообразование появилось на голове мужчины примерно пять лет назад после удара.

По его словам, нарост не доставлял ему неприятностей, и он просил парикмахера его подпиливать. Однако опухоль продолжала расти, поэтому мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью.

Операция прошла успешно, сейчас пациент проходит курс восстановления.

Кератома - доброкачественное кожное новообразование, возникающие из-за кератинизации и уплотнения клеток эпидермиса.

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