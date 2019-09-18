Австралиец, сломавший ногу и запястье при падении с шестиметрового водопада, был вынужден два дня ползти в поисках спасения. Об этом сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, гид по пешему туризму 54-летний Нил Паркер в воскресенье поднялся на гору Нево, расположенную к северо-западу от Брисбена. Во время восхождения на водопад он поскользнулся и сорвался со скалы в глубокий овраг. При попытке выбраться он выронил телефон. После этого Паркер понял, что для спасения ему нужно надеяться только на себя.

По данным телеканала, австралиец привязал сломанную ногу к палкам для трекинга и начал ползти в надежде, что его кто-нибудь заметит. Как заявил Паркер, он полагал, что его поход не продлится более трех часов, поэтому из еды взял с собой только протеиновый батончик, леденцы и горсть орехов.

"Я сразу подумал, что у меня большие неприятности, так как никто не знает, где я нахожусь", - заявил он.

Ситуация осложнялась тем, что из-за сильного перелома ему буквально пришлось "нести ногу".

"Я проходил метр-полтора, после чего мне нужен был перерыв", - приводит слова Паркера телеканал 7News.

Поиски Паркера начались в понедельник после того, как он не появился на работе. Вертолет спасателей обнаружил мужчину во вторник днем и доставил его в больницу.

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