Эффект от давления Вашингтона на Тегеран достиг своего пика и теперь снижается. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Конечно, это давление оказало негативное воздействие на жизнь людей, но оно достигло своего пика и теперь идет на спад", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана.

Он добавил, что "за последние месяцы наблюдается улучшение экономических показателей страны". "Это не означает решение всех проблем населения, но государство и его представители в состоянии направить [страну] в сторону нормализации ситуации", - сказал Роухани.

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