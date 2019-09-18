https://news.day.az/world/1157376.html Роухани заявил, что эффект давления США на Иран идет на спад
Роухани заявил, что эффект давления США на Иран идет на спад
Эффект от давления Вашингтона на Тегеран достиг своего пика и теперь снижается. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Конечно, это давление оказало негативное воздействие на жизнь людей, но оно достигло своего пика и теперь идет на спад", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана.
Он добавил, что "за последние месяцы наблюдается улучшение экономических показателей страны". "Это не означает решение всех проблем населения, но государство и его представители в состоянии направить [страну] в сторону нормализации ситуации", - сказал Роухани.
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