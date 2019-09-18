Человеческие тела способны двигаться даже после смерти. К такому шокирующему выводу пришла австралийская команда ученых, которая занималась изучением "поведения" тел на основе специального метода определения времени, которое прошло с момента смерти, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В качестве эксперимента тело умершего мужчины поместили в специальную клетку и разместили по ее периметру пять камер, делающих снимки с небольшим временным интервалом. За телом наблюдали в течение полутора лет. Отсмотрев полученный видео- и фотоматериал, исследователи обнаружили, что покойник сместился, сообщает AFP.

В дальнейшем тело раскинуло руки в стороны. Этому нашлось объяснение у патологоанатомов, которые заявили, что процесс распада дошел до сухожилий, что и привело к пугающему "поведению" трупа.

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