В индийском штате Уттар-Прадеш поймали питона, который пытался съесть козу. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.

Нападение произошло на глазах мужчины, который пас свой скот. Змея длиной более 3,35 метра утащила одно из животных и начала его заглатывать. На крики хозяина козы сбежались другие жители деревни. Кто-то из них уведомил о произошедшем представителя лесного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Собравшимся понадобилось два часа, чтобы поймать питона, привязать его веревкой и вытащить из зарослей. После этого его спрятали в мешок, отнесли в лес и отпустили.

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