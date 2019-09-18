Джессика Гедес и её жених Флавио Гонсалвес из Сан-Паулу, Бразилия, с нетерпением ждали дня, который должен был стать для них одним из самых счастливых. Но он обернулся настоящей трагедией, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

30-летняя медсестра Джессика была беременна уже шесть месяцев, и период ожидания малыша проходил вполне безболезненно. Но в день, когда она отправилась на машине в церковь на собственную свадьбу, девушка внезапно почувствовала себя плохо. Невеста жаловалась на головокружение и боль в шее, но родственники подумали, что она просто волнуется перед церемонией.

В это время 31-летний пожарный Флавио ждал её у алтаря и был немного встревожен тем, что возлюбленная опаздывает. Никто ещё не подозревал, что у Джессики развилась преэклампсия - осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением. В пути девушка успела потерять сознание, а когда приехала, на короткий миг пришла в себя, чтобы взглянуть на Флавио.

Гедес немедленно доставили в больницу, где у неё диагностировали инсульт, вызванный преэклампсией и внутренним кровотечением. Врачи были вынуждены провести срочное кесарево, чтобы попытаться спасти малыша. Крошку сберечь удалось, но у Джессики уже не было шансов, она скончалась после операции.

"Не могу поверить, что это произошло. Кажется, что я попал в грустный фильм. Ты плачешь, плачешь, плачешь, но, покидая кинотеатр, знаешь, что это всего лишь кино. Однако в моём случае фильм никогда не закончится, страдания будут длиться вечно", - сказал Флавио Гонсалвес, жених.

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