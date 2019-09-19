"Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering в среду пописали контракт на 1,102 миллиарда евро на строительство и введение в эксплуатацию газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении на сайте "Булгартрансгаз".

"Сегодня, 18 сентября 2019 года, в присутствии премьер-министра Болгарии и министра энергетики, "Булгартрансгаз" и консорциум Arkad подписали контракт на поставку необходимых материалов и оборудования, на инвестиционное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию расширения газотранспортной инфраструктуры от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы", - говорится в заявлении.

Согласно предварительному плану, длина магистрального газопровода "Балканский поток" составит около 474 километров, диаметр - 1200 миллиметров. Маршрут ветки "Турецкого потока" будет проходить через 11 областей страны.

По условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 615 дней.

Соответствующее разрешение на строительство уже выдано министерством регионального развития и вступило в силу.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

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