https://news.day.az/world/1157623.html Дерево чудом не убило пешехода - ВИДЕО
Дерево чудом не убило пешехода - ВИДЕО
В одном из дворов Ростова на девушку едва не упало большое дерево, видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Ростов № 1".
Случай произошёл на улице Пушкинская, 5. Девушка переходила дорогу к дому, когда из-за сильного ветра дерево начало сперва качаться, а затем упало в нескольких сантиметрах от героини видеоролика, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Автор ролика сопроводил запись инцидента известной композицией певицы Натали "Ветер с моря дул", видимо, намекая, что сегодня упасть дереву на девушку была "не судьба".
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