Внедорожник с туристами угодил в пробку, устроенную крокодилами, которые не торопились освобождать переезд Кэхиллс (Cahills Crossing, Северная Территория Австралии).

Группе путешественников пришлось провести несколько минут в салоне автомобиля, дожидаясь, когда рептилии скроются под водой, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из очевидцев необычной картины запечатлел не самые приятные моменты из жизни, угодивших в плен к крокодилам туристов.

Заводь Кэхиллс является излюбленном местом кормёжки крокодилов в национальном парке Какаду.



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