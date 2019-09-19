https://news.day.az/world/1157782.html Крокодилы перегородили дорогу автомобилю - ВИДЕО
Заводь Кэхиллс является излюбленном местом кормёжки крокодилов в национальном парке Какаду.
Крокодилы перегородили дорогу автомобилю - ВИДЕО
Внедорожник с туристами угодил в пробку, устроенную крокодилами, которые не торопились освобождать переезд Кэхиллс (Cahills Crossing, Северная Территория Австралии).
Группе путешественников пришлось провести несколько минут в салоне автомобиля, дожидаясь, когда рептилии скроются под водой, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Один из очевидцев необычной картины запечатлел не самые приятные моменты из жизни, угодивших в плен к крокодилам туристов.
Заводь Кэхиллс является излюбленном местом кормёжки крокодилов в национальном парке Какаду.
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