В восточном Китае жителей напугало загадочное 18-метровое "водяное чудовище", которое было замечено на реке Янцзы вблизи крупнейшей в мире гидроэлектростанции "Три ущелья". Об этом пишет Mirror Online, передает Day.Az со ссылкой на newkuban.ru.



По словам очевидцев, "монстр" был черного цвета и плавал по поверхности реки как рептилия. Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун высказала предположение, что это может быть огромная змея. И в том, что это животное раньше здесь никто не замечал, нет ничего удивительного, ведь многие виды большую часть жизни проводят под водой.

Однако местные рабочие поспешили успокоить перепуганное население. Они заявили, что это скорей всего кусок резиновой ленты, который когда-то был лодкой. Вскоре "водяное чудовище" было извлечено на берег.

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