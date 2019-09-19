Бьюти-блогер из Великобритании Саманта Ласт обратилась к врачу с сильной головной болью и узнала, что у нее рак мозга. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал муж 49-летней британки Дэвид, на прошлой неделе она проснулась в два часа ночи из-за сильной мигрени. Женщине вызвали скорую и отправили в больницу, где ей диагностировали редкий тип неизлечимого рака головного мозга. Саманте осталось жить около месяца, отметил супруг.

По словам пациентки, за последнее время она перенесла несколько отитов, однако сейчас ее состояние "ухудшается с каждым днем": у Ласт начались проблемы со зрением, речью и памятью.

Британка записала на своем канале прощальное видео для подписчиков, в котором рассказала о своем здоровье.

"Это будет моим последним роликом на YouTube. Я хочу, чтобы вы стали частью моего последнего путешествия", - обратилась к зрителям Ласт.

Под роликом свои комментарии со словами поддержки оставили более двух тысяч человек.



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