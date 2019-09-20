В китайском городе Кайли, провинция Гуйчжоу, пес несколько часов не отходил от знакомой собаки, которая попала под машину. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

ДТП произошло на глазах собаки. Животное тут же бросилось к раненому другу, который лежал на проезжей части и не мог подняться. Пес скулил и отказывался уходить, пока тот не умер. "Он непрерывно ходил возле своего друга кругами, - рассказывает один из очевидцев. - Это было душераздирающее зрелище".

Местные жители утверждают, что погибшая собака принадлежала живущему неподалеку пенсионеру. Она была неразлучна со вторым псом и часто играла с ним в окрестностях.

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