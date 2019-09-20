В крупнейшем в Европе парке скульптур Kistefos в Норвегии открылся музей современного искусства The Twist, спроектированный датским архитектором Бьярке Ингельсом. Выставочное пространство общей площадью в 1000 квадратных метров представляет собой перекрученный через реку мост длиной 60 метров, передает Day.Az со ссылкой на euronews.com.

Внутри музей разделен на три части: широкую галерею с естественным освещением и панорамными видами из больших окон, темную галерею с искусственным светом и "перекрученное" пространство посередине, свет в которое проникает через крышу.

Планируется, что в необычном музее будут проходить выставки норвежских и зарубежных художников.

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