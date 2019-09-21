Кайтсерфер из немецкого города Бремерхафен случайно снял на видео падение метеора. Соответствующие кадры опубликовала газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

12 сентября Дориан Си (Dorian Cie) занимался кайтингом в Северном море. На записи мужчина держится левой рукой за планку кайта и что-то рассказывает на камеру. В этот момент в небе за его спиной пролетает метеор.

Необычным видео заинтересовалось Американское метеорное общество. Они разместили кадры на официальном сайте и подчеркнули, что запись получилась уникальная. По их словам, метеор летит по небу всего несколько секунд.

Эксперты уточнили, что он падал с юго-востока на северо-запад и приземлился в южной части Дании.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!