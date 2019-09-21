Странным роликом поделилась жительница городка Милфорд-Хейвен, Уэльс. Напуганная женщина решила таким образом прояснить ситуацию, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах с камеры наблюдения, установленной на улице, можно заметить призрачную фигуру. Туманный силуэт появляется прямо из фонарного столба, стоящего на перекрёстке, и неспешно бредёт прочь, постепенно словно растворяясь в воздухе. Британка Энн Олстон выложила ролик, отметив, что это привидение появилось тут не впервые, однако на видео раньше не попадало.

На ролик обратил внимание ютуб-канал Disclose Screen The Grimreefar, отмечает Daily Star. В попытках добраться до истины зрители стали высказывать свои предположения о том, что это может быть. Как обычно, комментаторы разделились на скептиков, которые сочли ролик фейком, и на тех, кто действительно впечатлился и испугался. Юзеры высказывали мысли о том, что это может быть призрак погибшего человека или даже "проделки инопланетян".

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