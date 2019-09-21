https://news.day.az/world/1158411.html Шоу со змеей дорого обошлось подростку - ВИДЕО
Шоу со змеей дорого обошлось подростку - ВИДЕО
Змея укусила подростка, желавшего с ее помощью прославиться в социальной сети.
Как передает Sözcü, подросток, чье имя неизвестно, снял на видео свою игру с большой змеей.
Юный "блогер" приближал свое лицо к змее, дул ей в пасть. Он много раз повторял эти действия, и в конце положил ее себе на голову. В этот момент разъяренная рептилия укусила его. Подросток пытался отодрать впившуюся ему в лоб змею. На этом видеозапись обрывается, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Что потом произошло, неизвестно.
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