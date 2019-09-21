Свидетель рискованной операции по обрезке ветвей деревьев, организованной 15 сентября в окрестностях населённого пункта Шатли Спрингс (штат Северная Каролина, США), запечатлел необычную картину, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Огромная, 10-канальная электропила была привязана к вертолёту, пилот которого, маневрируя в опасной близости от ЛЭП, с ювелирной точностью обрезал большие ветви зелёных насаждений.

"Компания Treeline Helicopters Inc. проводит обрезку деревьев, используя 10-канальную пилу Aerial 10, в горах Северной Каролины", - говорится в описании к видеоролику.

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