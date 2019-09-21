В Венгрии во время показательных выступлений пожарных команд страны перевернулась одна из машин тушителей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступления проходили перед немногочисленным количеством зрителей. Появившаяся для тушения "муляжа" с якобы горящим автомобилем пожарная машина не справилась с управлением и упала на бок. Никто из тушителей, к счастью, не пострадал, передает Day.Az.

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