https://news.day.az/world/1158475.html В Венгрии на показательных выступлениях пожарных произошел конфуз - ВИДЕО
В Венгрии на показательных выступлениях пожарных произошел конфуз - ВИДЕО
В Венгрии во время показательных выступлений пожарных команд страны перевернулась одна из машин тушителей.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступления проходили перед немногочисленным количеством зрителей. Появившаяся для тушения "муляжа" с якобы горящим автомобилем пожарная машина не справилась с управлением и упала на бок. Никто из тушителей, к счастью, не пострадал, передает Day.Az.
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