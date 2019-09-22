Длительность парковки в городе Авеццано в районе Аквилы (область Абруццо в Италии) предложили считать числом молитв. 15-минутное стояние "стоит" одну молитву Деве Марии, час - 10 молитв, два часа - 20, а за долгосрочную парковку - надо прочитать весь молитвенник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вся процедура предусмотрена перед местной церковью, посвященной Богоматери. Инициатива принадлежит ее настоятелю - дону Винченцо Де Марио, который вывесил соответствующую табличку. Он выделил парковочные места перед церковью и решил таким способом возвращать людей к религии. Сам он признается, что его инициатива носит шуточный характер, а проверять, помолился ли водитель, смогут "лишь сами Господь и Богоматерь".

Католической газете Avvenire священник рассказал, что построенная в конце 1950-х годов на окраине Авеццано церковь в свое время много значила для прихожан. Район, где она находится, прозвали "концлагерь", потому что во времена еще Первой мировой войны там находился лагерь военнопленных.

С годами приход, который дон Винченцо возглавляет более 10 лет, растерял прихожан. "У людей остается все меньше времени, чтобы заглянуть в церковь, поговорить с Богом. Меня удовлетворит и одна молитва на каждую машину. Главное, чтобы человек остановился и обратился к Богу", - сказал священник.

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