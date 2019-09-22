Международный аэропорт Дубая объявил о недолгой задержке рейсов в связи с подозрением на появление дрона в его воздушном пространстве, говорится в заявлении представителя аэропорта, переданном телеканалом "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Прибытие рейсов было ненадолго отложено из-за подозрений в наличии дрона в небе над аэропортом", - отметили в аэропорту. На этой неделе йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" заявили, что в их списке целей, которые в любой момент могут подвергнуться удару, десятки целей в крупнейших городах ОАЭ - Дубае и Абу-Даби. Администрации аэропортов Дубая нередко приходится закрывать воздушное пространство из-за несанкционированного запуска дронов. За это в эмирате полагается административная ответственность.

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