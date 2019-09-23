https://news.day.az/world/1158773.html Две боевые машины ВДВ России разбились при десантировании - ВИДЕО
Две боевые машины ВДВ России разбились при десантировании - ВИДЕО
В Сети появилось видео момента падения двух боевых машин во время десантирования в рамках учений "Центр-2019", проходящих в Оренбургской области.
Боевую технику десантировали из самолетов Ил-64, однако две машины во время процесса рухнули, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, как с большой высоты машина срывается и разбивается об землю.
Отмечается, что причиной инцидента стал отказ парашютных систем, рассказали в минобороны РФ. Людей внутри машин не было, никто не пострадал.
Все произошло 20 сентября в ходе массового десантирования военной техники ВДВ.
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