В Сети появилось видео момента падения двух боевых машин во время десантирования в рамках учений "Центр-2019", проходящих в Оренбургской области.

Боевую технику десантировали из самолетов Ил-64, однако две машины во время процесса рухнули, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как с большой высоты машина срывается и разбивается об землю.

Отмечается, что причиной инцидента стал отказ парашютных систем, рассказали в минобороны РФ. Людей внутри машин не было, никто не пострадал.

Все произошло 20 сентября в ходе массового десантирования военной техники ВДВ.

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