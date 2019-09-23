Жители Уфы устроили массовую драку в местном торгово-развлекательном центре "Иремель". Видео с инцидентом в воскресенье, 22 сентября, публикует издание ToDay News Ufa, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как толпа мужчин дерется сначала на лестнице, а затем на одном из этажей торгового центра рядом с танцевальным баром. При этом некоторые из участников потасовки лежат на полу.

Как отмечает издание, драка началась после того, как сотрудники службы безопасности ТЦ отказались пускать группу молодых людей в одно из находящихся там заведений, поскольку те находились в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении МВД по Башкирии ToDay News Ufa пояснили, что участников потасовки доставили в отделение полиции для разбирательства. Информация о пострадавших уточняется.

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